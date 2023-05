Vandaag komt de zon opzetten, we halen daarbij wel maxima rond 18 tot 20 graden. Er is ook een matige wind uit het zuiden. Er is kans op enkele felle buien met hagel, onweer en veel regen. Vanavond en vannacht komt alles geleidelijk aan weer tot rust bij minima die tegen de ochtend dalen tot rond een 10-12 graden. Er blijft wel veel bewolking hangen.

Zondag

Morgen is er kans op buien tot de middag, daarna wordt het droger. We krijgen maxima tot 16 graden.