Wisselvallig met kans op een forse bui

Het is ook vandaag wisselvallig met een mix van wolken, opklaringen en buien. Het is tot 16 graden, maar een lokale bui met wateroverlast blijft mogelijk.

Vanavond en vannacht opnieuw zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 8 graden tegen morgenvroeg.

Morgen eerst grijs en betrokken met wat lichte regen. In de middag komen er opklaringen met maxima rond 18 tot 20 graden landinwaarts. Aan zee halen we rond 15 of 16 graden. Later zijn weer enkele buien mogelijk, vooral in de provincie.

In het weekeind zouden we stabieler weer moeten krijgen met meer opklaringen en zon, een bui blijft wel mogelijk. Het is dan ook zachter met 18 graden of meer in de provincie. Een koele zeebries maakt het aan de kust wel een paar graden frisser: 13 of 14 graden.

Begin volgende week gaat de wind in het noorden zitten en dan krijgen we opnieuw enkele ronduit frisse dagen met aanhoudend wisselvallig weer.