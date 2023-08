Wisselvallig met kans op een bui

Vandaag is het meestal droog met en mix van wolken en opklaringen. De grootste kans op een bui zit in de ochtend aan zee. We halen maxima van vooraan de 20 graden. Vanmiddag neemt de kans op een lokale bui weer toe.

Vanavond trekken de buien weg en krijgen we een rustige avond en nacht met minima rond 13 graden tegen de ochtend. Het is licht tot wisselend bewolkt.

Morgen lijkt op vandaag met wolken, zon en een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Woensdag trekt een zwakke storing door met in de ochtend dan tijdelijk wat regen. In de middag is het droog met opklaringen. We halen dan opnieuw zo’n 20 graden.

De rest van de week houden we een licht wisselvallig weerbeeld. Veelal is het droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperaturen zitten daarbij rond de 20 graden. Vrijdag zou het wel kunnen regenen.