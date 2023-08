Wisselvallig met een enkele bui

Vanavond en vannacht is het eerst licht, later wisselend en uiteindelijk zwaar bewolkt tot betrokken. Tegen de ochtend volgen felle buien aan de kust bij minima rond 14 graden.

Morgen trekt een felle buienstoring door met in de ochtend dan tijdelijk regen of felle buien, zelfs met onweer. In de middag is het droog met opklaringen. We halen dan nog maar 18 graden.

De rest van de week blijft het licht wisselvallig. Met donderdag meestal droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. Vrijdag zou het wel kunnen gaan regenen in de ochtend.