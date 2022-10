Wisselvallig maar zacht

Vandaag keert de wisselvalligheid terug met perioden met regen, mogelijk vergezeld van onweer. Na de middag zijn er meer opklaringen. We halen tot 19 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met nog steeds kans op een verspreide bui. Minima daarbij rond 13 graden.

Morgen lijkt een droge dag te zullen worden, al is een enkele lokale bui niet uitgesloten. De maxima halen een mooie 20 graden.

Ook in het weekend blijft het erg zacht met opnieuw maxima rond 20 graden. Er is veel bewolking, maar ook de zon komt er af en toe door. Zaterdag lijkt helemaal droog te kunnen blijven, zondag is er een kleine kans op een enkele bui.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.