Wisselvallig, geregeld buien

Ook vandaag en morgen worden erg wisselvallige dagen met dikwijls perioden van regen of buien. De wind waait matig tot vrij krachtig en de temperaturen blijven rond 15-16 graden hangen.

Vandaag start de dag daarbij met regen, nadien zijn er geregeld droge perioden. Nog later op de dag volgen dan buien en die kunnen intens zijn. Het koelt af naar 15-16 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het dan meestal droog bij een mix van wolken en opklaringen. Later in de nacht neemt de bewolking wel toe bij minima rond een 12-tal graden.

Morgen lijkt alvast bij momenten weer een erg natte dag te gaan worden met vrij veel regen en buien. De temperaturen dalen verder en zitten nog rond 13-14 graden.

Ook het hele weekend lang moeten we rekening houden met perioden van regen en/of buien. Per momenten kan de regen intens zijn of vallen er felle buien. Maxima daarbij telkens rond hoogstens 15 graden.