Wisselvallig en veel buien

De buien kunnen overvloedig zijn met veel neerslag en kans op lokale wateroverlast. Ook een donderklap blijft mogelijk en er staat een matige westelijke wind.

Vanavond en vannacht blijft het regen. Vooral in het noorden en langs de kust kunnen de buien nog overvloedig zijn met veel neerslag. De minima zitten rond 15 graden.

Morgen is het vooral in de ochtend dat er nog buien kunnen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk stabieler en verdwijnen de buien stilaan. De maxima zitten op zaterdag rond of vooraan de 20 graden. We hebben dan een matige oost tot noordoostelijke wind te pakken.

Zondag komt er een snelle weersverbetering. De luchtdruk stijgt en we krijgen weer brede opklaringen en oplopende temperaturen tot rond 23 graden landinwaarts. Op nog een enkel buitje aan de kust in de morgen, blijft het dan droog. De wind draait naar het zuiden.

Maandag zet de weersverbetering door met maxima rond 25 graden landinwaarts; veel zon en een naar zuid gedraaide wind.