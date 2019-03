Wisselend weerbeeld bij veel wind

Vandaag krijgen we een wisselend weerbeeld te zien.

Er duiken brede opklaringen op, afgewisseld met stapelwolken en daaruit kunnen zich enkele buien ontwikkelen. De maxima halen 10 tot 12 graden en de westelijke wind gaat aantrekken. Het waait vrij krachtig tot krachtig, zelfs hard aan de kust met rukwinden tegen het eind van de dag tot 70 à 80 km per uur.

Vanavond trekt een regenzone door met tijdelijk perioden van regen. Later in de nacht is het droog.

Morgen is het tijdelijk beter. Er valt nog een enkele bui in de ochtend. Daarna is het droog met zonnige perioden, minder wind en maxima opnieuw rond 10-12 graden.