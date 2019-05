Wisselend bewolkt bij 13 graden

Vandaag draait de wind in de loop van de dag steeds meer naar het westen tot het zuidwesten en voert zachtere lucht aan.

We halen vanmiddag 13 à 14 graden. Daarbij wisselen wolken en opklaringen elkaar af, maar in de namiddag neemt de bewolking wel meer toe.

Vanavond verdwijnen de buien weer, we krijgen we een rustige avond en eerste deel van de nacht. Later neemt de bewolking toe bij minima rond 6-7 graden. Tegen de ochtend kan het gaan regenen.

Morgen gaat het in de ochtend veel en hard regenen. Een actieve storing trekt dan van west naar oost door met veel regen, in de namiddag gevolgd door buien. De storing trekt ons wel weer in de zachtere lucht met maxima rond 13 tot 15 graden.