Winterse dag met vannacht kans op sneeuw

Vandaag start met wat verspreide regen. Het is daarbij rond de 3 tot 4 graden, met een erg koude goed doorstaande noordoostelijke wind. In de middag wordt het droger en halen we maximaal 6 à 7 graden.

De wolken blijven overheersen bij een koude noordoostelijke wind. Later in de middag stijgt de regenkans weer.

Deze nacht trekt een meer actieve storing vanaf de Noordzee over ons land en daaruit valt sneeuw die in het binnenland tijdelijk kan blijven liggen tot 3 à 5 centimeter. Aan zee is de kans kleiner. Toch is lokale gladheid mogelijk. De minima liggen - in tegenstelling tot in het binnenland - boven nul, rond 2 graden.

Morgen is het eerst nog grijs met wat sneeuw, later wordt het wisselend bewolkt en droger al is een buitje nog wel mogelijk. De maxima zitten dan rond een 8-tal graden. Ook morgen staat er een gure en snijdende noordoostelijke wind.

Zaterdag is het droog met een mix van steeds breder wordende opklaringen en enkele wolkenvelden. Het wordt een 8-tal graden, maar de nachten zijn koud met lichte vriestemperaturen.