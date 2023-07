Winderige maandag met zon en wolken

Een winderige maandag met maxima tussen 20 en 22 graden. Wolken, zon en een enkele bui wisselen elkaar af. Later vandaag bredere opklaringen vanaf de kust.

Vanavond en vannacht neemt de wind fors af en wordt het rustig. De minima dalen daarbij tot een graad of 11. Verder is het licht bewolkt tot helder. Morgen en de rest van de week is het licht wisselvallig met wolken, opklaringen en eventueel een enkele bui. De maxima blijven telkens gemakkelijk tussen 20 en 23 graden zitten.

Morgen kan het daarbij tijdelijk wel een graadje warmer worden doordat er meer zon is. Het is dan ook droog. De dagen erna neemt de kans op een bui weer toe.

Tegen het weekend zouden de maxima weer wat hoger kunnen oplopen bij een zonniger weerbeeld, maar tegelijk wordt de kans op een bui dan ook weer wat groter.