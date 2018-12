Winderige dag met soms een bui

De noordwestelijke wind waait vrij krachtig boven land. Aan zee is deze zelf nog krachtiger met

uitschieters tot rond 60 km per uur. Die wind neemt tijdelijk wat af om dan in de avond weer toe te nemen. Het is eerst droog met af en toe een bui. We halen 10 tot 12 graden.

Vanavond en vannacht vallen er veel en felle buien. Mogelijks met hagel en onweer. De noordwestelijke wind kan uitschieten tot een 80 km per uur bij minima rond een graad of 7.

Ook zondag valt er geregeld een fikse bui. Het wordt wat minder zacht met een graad of 10. Gaandeweg nemen de buien en de wind af.

Maandag wordt het rustiger en noteren we temperaturen rond een graad of 9. Het wordt dan droger al kunnen er nog wel een aantal buien vallen.