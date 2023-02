Winderig het weekend in

Er zijn pieken in de wind mogelijk tot rond 50 km per uur boven land, aan zee nog wat hoger, tot 60 à 70 km per uur.

Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt en zacht met minima rond een 10-tal graden. De wind neemt af.

Morgen trekt een storing door onze regio met mogelijk wat verspreide perioden van lichte regen. Het is dan de hele dag zwaar bewolkt tot betrokken bij maxima rond een graad of 11. Mogelijk blijft het aan de Franse grens wel duidelijk veel droger dan elders. De meeste kans op wat tijdelijke regen is in het noorden van de provincie, maar voor hetzelfde geld blijft het droog.

Zondag wordt het droog en komen er opklaringen. Met een noordwestelijke wind komt er dan ook wat minder zachte lucht binnen met maxima van 8 à 9 graden.

Begin volgende week blijft het zacht met maxima vooraan in de dubbele cijfers, maar telkens met veel wolken en weinig opklaringen.