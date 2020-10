Wind waait krachtig vandaag

Het wordt erg zacht met maxima rond 19 tot 20 graden. Er zijn deze middag rukwinden mogelijk van 70 km per uur boven land, 80 à 90 per uur aan zee. Vanavond en vannacht is het dan meestal droog met kans op een enkele bui. Minima rond 13 graden. De wind neemt af, maar is nog nadrukkelijk aanwezig.

Morgen vallen er dan nog een aantal verspreide buien, maar de droge perioden overheersen opnieuw. De maxima zitten dan weer rond een 16 à 17 graden bij een geleidelijk verder afnemende zuidwestelijke wind.