Wegwaaien aan zee

Een uitgestrekte depressie boven Scandinavië bepaalt ons weer. Het is wisselvallig met regen en buien. Vooral aan zee staat er veel wind met in de namiddag pieken tot 85 of 90 km/u, elders van 60 tot 70 km/u. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden, aldus het KMI.

Dinsdag genieten we van de invloed van een mobiele hogedrukwig. Na een koude ochtend met opklaringen blijft het overdag wellicht droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag en 's avonds gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden. De wind is eerst zwak tot matig uit zuidwest en wordt tegen de avond vrij krachtig uit zuid.

Woensdag begint de dag grijs en zwaarbewolkt met regen, later wordt het vanaf het westen wisselend bewolkt met lokale buien.

Donderdag wordt het wisselend bewolkt en is het eerst op een enkele bui na droog. In de loop van de namiddag brengt een Atlantische storing meer regen en buien, die op de hoogten winters zijn. We halen maxima van 2 tot 7 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit zuid of zuidzuidwest.