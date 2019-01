Weerman voorspelt 3 tot 8 centimeter sneeuw

Wie vanavond of vannacht nog de weg op moet, kan maar beter voorzichtig zijn. Vanaf de Franse grens trekt er een sneeuwzone over onze provincie.

Ook morgenochtend kan het best gevaarlijk zijn tijdens de ochtendspits. Op tijd vertrekken of je verplaatsing uitstellen, is de boodschap.

"Het tweede deel van de avond begint het te sneeuwen in de Westhoek en langs de Franse grens. Dan gaat die sneeuwzone naar het binnenland en de rest van de kust. We verwachten tot 2 en 6 centimeter sneeuw aan de kust en van de 3 tot 8 centimeter in de rest van de provincie. Plaatselijk kan dat wat meer zijn tot 10 centimeter", aldus weerman David Dehenauw.

Na de middag zal de sneeuw hier en daar al smelten. Voor een sneeuwman of een sneeuwballengevecht ben je er beter vroeg bij.

Bekijk ook