Na een wat koele septemberstart, duwt de zon de temperaturen vandaag snel omhoog. Het wordt zo’n 24 graden en we krijgen amper wolken bij een zwakke zuid- tot zuidoostenwind

Vanavond en vannacht blijft het helder tot hoogstens licht bewolkt. Tegen de ochtend dalen temperaturen tot 10 graden met lokaal lichte nevel. In de namiddag krijgen we maxima van 23 graden en landinwaarts zelfs tot 25 graden. Tegen de avond krijgen we iets meer wind uit het westen

Maandag en dinsdag wordt het iets meer wisselvallig door de komst van een lichte storing. De kans op lichte regen neemt toe en het wordt dan zo’n 17 graden.