Weerbericht: tot vijf centimeter sneeuw in onze provincie

Vandaag trekt in de ochtend een neerslagzone met natte en smeltende sneeuw binnen. Die zal ook tijdelijk blijven liggen met 1 à 2 cm aan zee en in het noorden en tot 3 à 5 cm in het centrum en zuiden van de provincie.

Tegen de middag trekt die zone weer weg naar het zuiden en wordt het droog, maar bewolkt bij zo'n 3 tot 4 graden. De sneeuw smelt dan weer weg. Er staat daarbij een matige, aan zee soms vrij krachtige oostelijke tot noordoostelijke wind.

Vanavond volgt een nieuwe neerslagzone met mogelijk tijdelijk wat smeltende sneeuw of sneeuw, later in de nacht overgaand in regen. Tegen de ochtend is het aan de Franse grens al een 5-6 graden en morgen loopt die zachte lucht verder binnen.

Morgen overdag gaat alles over in regen bij maxima die dan naar 7 graden oplopen in de ochtend en naar 10 graden in de middag bij een naar zuidwest draaiende wind.

