Weer klaart op, tot 19 graden

Zaterdag blijft het meestal droog, al begint de dag met kans op een enkele bui in de ochtend. De maxima liggen rond 18 graden. De wind blaast zacht uit het zuidwesten.

In de namiddag is het droog met steeds breder wordende opklaringen en een zwakke zuidwestelijke wind. We halen daarbij zo’n 18 tot 19 graden.

Zaterdagavond en -nacht blijft het droog en wordt het licht bewolkt. Het kan wel fors afkoelen tot een 8 à 9 graden tegen de ochtend. Daarnaast kan er zich wat nevel vormen. Aan de kust zakt het kwik normaal niet onder 10 graden.

Zonnige dagen

Zondag zet een snel herstel in en volgende week komt er weer een nazomerse periode, al zullen niet alle dagen evenveel zon en zachte temperaturen kennen. De laatste dag van het weekend wordt echter een zonnige dag met maxima rond 20 graden en een zwakke zuidelijke wind.

Ook maandag en dinsdag zijn fraaie nazomerse dagen met maxima van rond of vooraan de 20 graden. Er is veel zon maar er drijven soms wel eens wat meer wolken voorbij.

Woensdag houdt het zonnige en zachte weer aan. In de tweede helft van de week komt er meer bewolking en vergroot de kans op een bui.