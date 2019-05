De zon is aanvankelijk volop van de partij, maar gaandeweg duiken er wolken op en is er een kans op een bui. Morgen is een wat minder zachte dag. Het is wisselend bewolkt met in de loop van de dag breder wordende opklaringen. Zaterdag blijft het meer dan waarschijnlijk ook de hele dag droog met opklaringen en wolkenvelden en maxima rond 18 graden.