Warme zomerdag, mogelijk onweer op komst

Vandaag wordt een warme zomerdag, met maxima van 24 tot 28 graden. Na de middag neemt de bewolking toe en is er kans op regen-of onweersbuien. Die kunnen zelfs fel zijn, met hagel en stevige rukwinden.

Vanavond doven de buien uit en verdwijnen ze. In de nacht is het dan licht tot wisselend bewolkt met erg zachte minima rond 15 graden. Er kan wat nevel of mist opduiken, zeker daar waar er buien vielen.

Ook morgen profiteren we van vrij aardig zomerweer, maar er zijn dan duidelijk meer wolken met kans op een lokale regen- of onweersbui.

Ook zaterdag trekt er in de loop van de dag een regenzone door onze regio, zondag blijft het waarschijnlijk droog. Op beide weekenddagen noteren we maxima tussen 20 en 25 graden.