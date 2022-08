Warme dag met meer afkoelende wind

De dag start zonnig, maar geleidelijk verschijnen er ook wat stapelwolken en op het einde van de namiddag kan er in het westen van het land een bui tot ontwikkeling komen, die plaatselijk onweerachtig kan zijn. Het wordt opnieuw zeer warm, met maxima rond 28 graden op de Ardense toppen en tussen 31 en 33 graden op de meeste andere plaatsen. Koelere lucht van over zee zorgt ervoor dat de maxima in het uiterste westen beperkt blijven tot 25 à 27 graden.

Vanavond blijven er vrij veel wolkenvelden aanwezig, waarin een aantal buien tot ontwikkeling kunnen komen, eventueel ook met een donderklap. Vannacht verschijnt over het westen meer lage bewolking, met opnieuw enkele buien of wat regen. De minima liggen tussen 16 of 17 graden op de Ardense hoogten en 19 of 20 graden elders.

Vrijdag blijft het over het uiterste westen vaak droog met eerst veel wolken en later meer opklaringen. Elders verwacht het KMI meestal veel wolken met perioden van regen of enkele buien die in de loop van de dag lokaal onweerachtig kunnen worden. In de late namiddag breiden de opklaringen zich verder uit richting het binnenland. De maxima schommelen tussen 21 of 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 25 of 26 graden in het centrum en in de Kempen.

Zaterdagochtend blijft eerst nog bewolkt tot zwaarbewolkt, met over het oosten en zuidoosten nog kans op een laatste bui. In de loop van de dag is het overal vaak droog met een afwisseling van zon en wolken. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Zondag halen we nog maxima van 19 tot 23 graden. Maandag kan er een zeer lokale bui vallen, maar in de meeste streken blijft het opnieuw droog. De maxima liggen in het centrum rond 22 graden. Dinsdag blijft het nagenoeg droog met een afwisseling van opklaringen en wolken. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in de Ardennen en aan zee, rond 23 of 24 graden in het centrum en kunnen oplopen tot 25 graden in Belgisch Lotharingen.

Woensdag lijkt het eveneens overwegend droog te blijven, met maxima rond 23 of 24 graden.