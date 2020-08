Waarschuwingsfase voor ozon en hitte geactiveerd

Vanaf woensdag en vooral de dagen daarna wordt het puffen, met maximumtemperaturen ruim boven de 30 graden in het centrum van het land. De temperatuursindicator die is vastgelegd in het federale ozon- en hitteplan is daarmee overschreden, en dus treedt de waarschuwingsfase van dat plan en van het Vlaamse warmteactieplan vanaf vandaag in werking.

Combinatie van luchtvervuiling, warmte en zon

De komende twee dagen worden nog geen overschrijdingen van de Europese ozoninformatiedrempel verwacht, maar vanaf woensdag zal de combinatie van luchtvervuiling, warmte en zon wellicht wel leiden tot een toename in de ozonconcentraties. Of die ook de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht zullen overschrijden, is nog niet te voorspellen. Ircel waarschuwt in elk geval als dat het geval is.

"Voldoende drinken"

Ook de waarschuwingsfase van het Vlaamse Warmteactieplan treedt vanaf zondag in werking, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het agentschap roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast krijgen gemeentes, thuizorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvangdiensten en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen een herinnering en tips om zich te wapenen tegen warmte. Voor iedereen geldt in elk geval hetzelfde advies, zegt woordvoerder Joris Moonens: "voldoende drinken, jezelf en je huis koel houden, en verzekeren dat ook kinderen of ouderen in de omgeving voldoende drinken en koelte vinden."