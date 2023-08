Vrij zonnige dag, tot 26 graden

Vandaag is een vrij zonnige dag met af en toe wat wolken, bij maxima tussen 23 en 26 graden. Er staat een zwakke westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en zacht. Veel minder dan een graad of 15 wordt het niet. Er kan wat nevel opduiken.

Morgen lijkt in grote lijnen op vandaag met opnieuw veel zon, soms wat wolken en mooie maxima tot 26 graden.

Donderdag zou het nog warmer kunnen worden, tot 28 graden, door de zuidoostelijke wind. Het is eerst zonnig, maar in de loop van de dag duiken er meer wolken op met naar de avond toe kans op een regen- of onweersbui.

Ook vrijdag wordt het nog zomers warm, maar de kans op onweer en buien wordt dan wel nog groter.

