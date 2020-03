Vanavond en vannacht krijgen het rustig weer, bij minima rond 2-3 graden en enkel aan de grond nog algemene lichte vorst.

Morgen en in het weekend schuiven er meer wolken binnen. Zaterdag en vooral zondag kan dat enkele buien of wat regen opleveren. Zelfs een winterse bui is dan niet uitgesloten. Vrijdag en zaterdag halen we maxima rond 11-12 graden, zondag wordt het gevoelig frisser.