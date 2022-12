Vriesweer voorbij: kwik loopt weer op tot 10 graden

Het wordt overdag makkelijk 9 à 10 graden met een flink doorstaande zuidwestelijke wind. De winterse periode is dan ook verleden tijd. De zuidwestelijke wind waait aan zee vrij krachtig tot krachtig met uitschieters tot rond een 50 à 60 km per uur. Boven land is die matig tot vrij krachtig. Het blijft de hele dag zwaarbewolkt tot betrokken en daarbij zijn er verspreid doorheen de dag perioden met regen. Er komen ook droge perioden voor en geleidelijk aan breiden die zich dan uit.

Ook vanavond en vannacht zijn er nog steeds perioden met regen, afgewisseld bij droge momenten en dat bij minima die dan rond 8-9 graden blijven zitten. Het blijft stevig waaien uit het zuidwesten.

Morgen

Morgen wordt ook een zachte dag met perioden van regen en vrij veel wind bij maxima die opnieuw naar een 10-tal graden oplopen. Het blijft stevig waaien en storingen bepalen ons weerbeeld. Er zijn amper of geen opklaringen. Later morgen op de dag passeert dan een koufront waarna het droger wordt met wat opklaringen tegen de avond.

In de nacht naar woensdag blijven we in de zachte lucht zitten met aanvankelijk minima rond 8-9 graden. Het is dan droog met opklaringen. Later in de nacht dalen de temperaturen geleidelijk aan en komen dan tegen de ochtend uit rond een 5-6 graden. Het is niet onmogelijk dat er landinwaarts op een beschutte plek nog wat gladheid zou kunnen voorkomen door opvriezing van plekken waar de vorst nog in de grond zit.

Woensdag

Woensdag wordt al niet veel beter. Het gaat opnieuw regenen want de ene storing na de andere trekt over onze regio met perioden van regen en/of buien. De maxima blijven rond een 10-tal graden zitten.

In de avond en nacht blijft het erg wisselvallig met perioden van regen en/of buien en ook weer vrij veel wind. Daarbij zijn er weer zachte minima van rond een 8-9 graden of zelfs meer.