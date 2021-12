Voortdurend buien, temperaturen stijgen

In de namiddag krijgen we een tijdelijke droge periode alvorens de volgende buien er alweer aankomen. We krijgen ook een aantrekkende naar west tot noordwest draaiende wind.Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met perioden van regen en/of buien. De minima dalen tot vijf graden.

Morgen draait de wind naar noord tot noordoost en komt er koelere lucht binnen. Daarbij kan nog een winterse bui vallen, maar het wordt wel droger.

Begin volgende week wordt het op maandag tijdelijk kouder met wat lichte nachtvorst en maxima van vier à vijf graden, maar later op maandag komt er alweer een volgende regenzone met zachtere lucht binnen.

De rest van de week blijft het een komen en gaan van storingen en buienlijnen. De temperaturen lopen daarbij geleidelijk wat op naarmate de week vordert, maar in de nachten is een enkele nachtvorst niet volledig uitgesloten.