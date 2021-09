Vandaag wordt het door een zuidenwind opnieuw een warme dag met temperaturen tot 23 graden. Geleidelijk aan komen er wel wat meer wolken opzetten en op sommige plaatsen is een regen- of onweersbui niet uitgesloten.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het blijft evenwel droog met minima rond de 14 graden.

Felle regenbuien

Morgen zorgt een storing voor minder warme temperaturen. Het kwik klimt dan maximaal nog tot 19 graden. Ook felle regenbuien zijn niet uitgesloten. Dinsdag wordt het opnieuw wat droger. We krijgen meer wind, waardoor we maxima van 19 graden krijgen. Woensdag trekken er opnieuw felle buien en een krachtige wind over onze provincie.