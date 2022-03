(Voorlopig) laatste mooie lentedag: tot 15 graden

Aan zee kunnen er later vandaag lage wolken en nevel binnenlopen en valt het kwik dan een aantal graden terug. De wind waait zwak uit een noordoostelijke hoek.

Vanavond en vannacht is het overal zwaar bewolkt tot betrokken en nevelig met minima rond een 6-7 graden.

Dinsdag en woensdag kalven de maxima nog iets verder af en halen rond 12-13 graden met een verder aantrekkende noordelijke wind en nog meer wolken.

Op dinsdag kan er tijdelijk al eens wat regen of een bui vallen, maar geen grote hoeveelheden. Tegen woensdag komen er weer meer opklaringen, maar wordt er nog koudere lucht aangevoerd met maxima die zelfs moeite hebben om de tien graden te halen.

Donderdag en vrijdag worden twee koele dagen met een wisselende bewolking en maxima rond of zelfs onder de 10 graden.

KUST

We krijgen vandaag eerst brede opklaringen, maar vanmiddag kunnen er lage wolken en nevelslierten vanaf de zee binnenlopen. Voordien halen we nog een 13 graden, later kan de temperatuur dalen bij een zwakke noordelijke wind.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt en nevelig bij minima rond 6-7 graden.

Morgen krijgen we een grijze dag met kans op wat lichte gedruppel. Veel meer dan 11 graden wordt het daarbij niet.