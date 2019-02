Voorlopig laatste lentedag

Het is vandaag de laatste lentedag van een lange reeks. Het wordt opnieuw erg zonnig met voor de tijd van het jaar zeer hoge maxima.

We halen gemakkelijk weer 17 tot 19 graden bij een zwakke zuidelijke wind en ook vandaag zijn er amper wolken.

Vanavond en vannacht staat er net iets meer wind en door de aanvoer van wat vochtiger lucht kan er wat nevel of mist opduiken. De minima dalen tegen de ochtend tot rond een 3 tot 5 graden. En morgen gaat het keren. Dan trekt er vanuit het westen een zwakke storing over met meer wolken en wind en kans op een lichte bui. Tegen de late middag worden dat enkele pittige buien. Zelfs een donderklap lijkt niet onmogelijk. Voordien halen we toch nog een 13 tot 15 graden.