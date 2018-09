Volop zon, 20 graden en meer

Vanavond is het eerst nog helder, maar er lopen al snel wolken binnen en in de nacht kan er uiteindelijk hier en daar wat lichte regen vallen. Minima daarbij rond 8 graden, bij een naar het westen draaiende wind.

Morgen zijn er meer wolken met mogelijk ook een drupje regen of een buitje in de ochtend. In de namiddag is het droog met opklaringen vanaf de kust. Het wordt dan een paar graden koeler met maxima rond 17 graden. De wind draait naar het noorden.

Ook in het weekend zit de wind in het noorden en die voert duidelijk meer wolkenvelden aan, vooral op zaterdag. We halen een 16-tal graden.