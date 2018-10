Volop genieten van nazomerweer

Vandaag is een stralende nazomerdag met volop zon en hoog oplopende maxima tot 23 graden, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind.

Vanavond komt er bewolking opzetten. Die neemt in de loop van de nacht toe met uiteindelijk tegen de ochtend kans op wat lichte regen of een bui. We krijgen dankzij de bewolking hoge minima van 12 tot 14 graden.

Morgenochtend zijn enkele tijdelijke buien niet uitgesloten. Het blijft wel warm met ook dan weer maxima in de 20 graden. In de vooravond zijn opnieuw enkele buien mogelijk, eventueel zelfs met onweer.

Ook vrijdag halen we weer makkelijk die 20 graden. De zon is er nog steeds volop bij met slechts af en toe een paar wolken.

Zaterdag wordt de warmste dag van de week met maxima die zelfs naar 25 graden kunnen oplopen. Het is opnieuw volop zon en de wind komt uit het zuiden.