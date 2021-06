Veel zon tot 27C, later wat wolken

Er is veel zon, maar vanmiddag kunnen er ook wat wolkenvelden opduiken en aan de kust is er kans op zeemist. De wind is zuidwestelijk van richting en waait zwak tot matig.

Vanavond en vannacht is het rustig en helder met vorming van mist. Minima rond 12-13 graden, in stedelijke gebieden is dat een stuk hoger.

Morgen moet de mist dan eerst opgelost geraken. Dat gaat vrij vlot, behalve aan zee waar die kan blijven hangen. Maxima landinwaarts rond 27-28 graden bij vele zon en wat wolken.

In het weekeinde kan het op zaterdag tijdelijk wat meer bewolkt raken en gaan de temperaturen er een klein beetje op achteruit, maar zondag is de zon er al volop terug bij opnieuw hogere maxima.

Begin volgende week draait de wind dan naar het zuiden en wordt het nog warmer. Mogelijk zelfs tot een tropische 30 graden tegen woensdag.

KUST:

Vandaag is opnieuw een mooie zomerse dag met maxima rond 21-22 graden en veel zon bij een matige zuidwestelijke wind die onder invloed van de zeebries vanmiddag wat aantrekt en naar het westen terugdraait. Op zee ligt er een mistveld dat in de ochtend even boven land kan komen.

Overdag kan de mist in perioden tot op het strand en aan de zeedijk geraken. In de nacht kan er weer meer mist opduiken. Die verdwijnt dan in de ochtend weer.

Na minima tot rond 12 graden stijgt het kwik dan morgen weer tot rond een 23-tal graden bij opnieuw volop zon, maar wel nog steeds met mist op zee.

Meer leest u hier: www.geertnaessens.be