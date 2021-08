Veel zon, tot 23 graden

Vandaag is er veel zon met plaatselijk enkele onschuldige wolken. De wind zit in een noordoostelijke hoek en die voert droge, maar wat koelere lucht aan met maxima vooraan de 20 graden.

Vanavond en vannacht koelt het snel af. Het wordt het vrijwel helder, op enkele hoge wolkensluiers na. De minima dalen naar 12 graden.

Morgen waait de wind minder hard. Er zijn iets meer wolken en we halen dan tot 22 graden.

Donderdag neemt de bewolking verder toe. Een zwakke storing trekt dan vanuit het noorden over onze regio waarbij er meer bewolking is en er ook tijdelijk wat regen of een buitje kan vallen. Het wordt ook weer koeler.

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.