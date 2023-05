Veel zon, maar ook veel wind

Vandaag is er al snel veel bewolking met kans op enkele verspreide buien. In de namiddag trekken die dan landinwaarts weg en wordt het weer zonniger, maar een koele noordwestelijke wind tempert de temperaturen met maxima rond 12 tot 14 graden.

Vanavond is het dan eerst licht bewolkt, maar in de nacht neemt de bewolking weer toe. De minima dalen daarbij tot rond een 7-8 graden. De kans op een bui in het zuiden van de provincie blijft bestaan.

Veel zon, veel wind

Morgen en woensdag zoekt de wind terug een noordelijke hoek op en koelt het weer af tot rond 11-12 graden. Er is wel veel zon. Morgen komt die er pas in de loop van de ochtend door, maar woensdag is die de hele dag van de partij.

De nacht van dinsdag op woensdag kan wel koud worden met minima rond 2-3 graden landinwaarts en kans op wat lichte vorst aan de grond.Vanaf donderdag is het opnieuw een stuk zachter, maar dan keert de wisselvalligheid terug met kans op perioden van regen en verspreide buien.

Eerst nog bewolkt aan de kust

Vandaag is het eerst wisselvallig met meer wolken en zelfs enkele buien. In de namiddag trekken die weg en wordt het weer zonniger, maar een doorstaande noordwestelijke wind zorgt dan wel voor wat koelere maxima rond 13-14 graden.

Vanavond is het eerst nog licht bewolkt. In de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zwaar bewolkt tot betrokken. Minima rond 7-8 graden. Morgen trekken die wolken in de ochtend open en de namiddag wordt zonnig, maar wel fris. Een noordelijke wind houdt het kwik erg gematigd op 10-11 graden.