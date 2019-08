Veel zon en tot 30 graden

Zaterdag krijgen we veel zon met af en toe wat hoge wolkensluiers. De wind waait zwak tot plaatselijk matig uit oost tot zuidoost. In de kuststreek verwacht het KMI na de middag een matige zeebries uit het noordoosten, maar eerst bereikt het kwik daar 27 of 28 graden. Ook 's avonds en 's nachts is het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 12 en 16 graden bij een zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Zondag blijft het droog, rustig en warm met hoge sluierwolken. Aan de kust steekt in de loop van de middag opnieuw een zeebries op.