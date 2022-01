Vandaag blijven de wolken hangen boven onze provincie, en kan er een spatje regen vallen. Later op de dag draait de wind naar het westen waardoor het wat zachter wordt met maxima rond acht graden.

Vanavond en vannacht blijven de wolken nog steeds overheersen. We worden morgen wakker onder een zwaar wolkendek bij minima rond 3 à 4 graden. Regen blijft morgen uit, en gaandeweg krijgen we de zon wel wat te zien.

Wolken blijven hangen

Ook dinsdag blijven de wolken hangen en halen we maxima rond 8 graden. Het blijft opnieuw droog met af en toe ruimte voor de zon. Ook de dagen daarna krijgen we rustig weer en halen we maxima rond 7 graden.