Veel wolken, af en toe opklaringen

Vandaag lijkt alles tijdelijk een klein beetje tot rust te kunnen komen. We zitten in een brede warme sector met veel wolken en tijdelijk ook wat opklaringen. Vooral vanmiddag dan. Maxima tot wel 11 graden. Er staat daarbij een meest matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond een 6 à 7 graden. Het is droog. Morgenochtend trekt weer een actiever front door met wat meer regen. In de namiddag klaart het echter weer meer op. De temperaturen dalen van 9 graden in de ochtend naar 7-8 in de namiddag.

Zaterdag wordt een veel betere dag. Er zijn best wel brede opklaringen met flink wat zon bij aangename maxima van rond een 9 à 10 graden. Zondag trekt weer een actieve regenzone door onze omgeving met in de loop van de dag flink wat regen en wind. Het wordt dan ook weer zachter met maxima van rond 11 graden.