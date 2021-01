Veel wind, maar zacht

Vanavond en vannacht is het rustiger. Met brede opklaringen kan het afkoelen naar 0 tot 2 graden met lichte vorst aan de grond. Later in de nacht neemt de bewolking toe bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Morgen is een licht wisselvallige dag. Het is dan eerst meestal droog met een mix van wolken en opklaringen en maxima rond een 7 graden. In de namiddag is het bewolkt met wat lichte verspreide regen.

Donderdag volgt er regen die mogelijk later op de dag kan overgaan in natte of smeltende sneeuw. Het is een koude dag met maxima van amper 3 graden en een veranderlijke van west over noord naar oost draaiende wind.

Vrijdag is de betere dag van de week. We houden het dan droog bij maxima rond een 4-5 graden. Er is redelijk wat ruimte voor de zon, maar we hebben wel met een koele oostelijke wind te maken.