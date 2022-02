Veel wind, kans op wat regen

Veel wolken vandaag met af en toe wat regen, al lijkt dat wel mee te vallen. De wind waait wel krachtig uit het westen. Na de middag is zelfs een opklaring mogelijk. Het is vandaag 13 graden.

Vanavond en vannacht komt er opnieuw wat regen maar de wind neemt wel toe in kracht, 6 beaufort in het binnenland en 7 beaufort aan zee. Er zijn ook hevige windstoten mogelijk.

Morgen wisselend bewolkt met soms flinke zonnige perioden. De wind blijft voelbaar en het is 10 graden.

Vrijdag wolken en regen bij maxima rond 11 graden. Er komt wel stormweer aan, met hevige rukwinden tot 100 kilometer per uur in het binnenland, aan zee 130 kilometer per uur.

In het weekend blijft het nog stevig waaien en er valt af en toe een bui.