Veel regen op kerstdag

Vandaag volgen er aaneengesloten perioden van regen. Er kan verspreid over de dag gemakkelijk 10-15 liter water per vierkante meter vallen. Het blijft zacht met 11 graden en een stevige zuidwestelijke wind.

Vanavond wordt het droog en vannacht is het dan droog met wat opklaringen. Minima daarbij rond 8-9 graden.

Ook volgende week blijft het wisselvallig en regenachtig. Morgen trekt nog een buienlijn door waarna we dan tijdelijk enkele dagen in wat minder zachte lucht zitten met vooral enkele frissere nachten.

Vooral de nacht van maandag op dinsdag is een koelere met misschien wat vorst aan de grond. Dinsdag is het dan overdag maar een 7-8 graden, maar dat is maar heel tijdelijk.

Later in de week gaat het wel weer zo goed als elke dag regenen met actieve regenzones die telkens door onze regio trekken met regen en veel wind. Het blijft erg zacht.