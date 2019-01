Vannacht storm op zee en felle rukwinden

Na de buien van vanochtend volgt een drogere periode met zelfs enkele opklaringen. We halen 6 à 7 graden bij een matige, tijdens buien, felle noordwestelijke wind.

Vanavond trekt een tweede storing door de regio, waarna de wind fors aantrekt met storm op zee en aan de kust uit het noordwesten. Er zijn rukwinden mogelijk aan de midden- en oostkust en in het Brugse Ommeland tot 100 km per uur! Er vallen ook dan felle buien.

Later in de nacht wordt het rustiger. De wind neemt af en de buien worden minder, maar verdwijnen zeker niet. Minima daarbij rond een 4-tal graden.

Kans op sneeuw

Morgen is het in de ochtend nog wisselvallig met perioden van regen of buien. Maxima rond een 5 à 6 graden.

Dinsdag wordt het een rustigere dag die koud start met lichte nachtvorst. Overdag verdwijnt de zon en maakt plaats voor bewolking. In de nacht naar woensdag kan het weer gaan sneeuwen.