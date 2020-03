Vanmorgen regen, 's middags opklaringen

We kregen zondag vooral 's ochtends regen, geen urenlange periodes maar wat lichte, verspreide buien. In de namiddag werd het droger met bredere opklaringen. Het was zacht met temperaturen rond 10 tot 11 graden.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Dat zou aan zee zelfs een onweerachtige bui kunnen zijn. Minima rond 7 graden. De hele eerste helft van komende week krijgen we opnieuw erg wisselvallig weer. Elke dag gaat het regenen en krijgen we ook veel wind. Het is wel zachter met maxima tussen 10 en 12 graden.

Maandag begint met een mix van wolken en opklaringen en kans op een enkele bui. De bewolking en wind nemen wel toe en tegen de late middag of avond gaat het regenen. Vooral dinsdag en woensdag worden mindere dagen met ook weer erg veel wind. Die kan weer vrij krachtig tot krachtig worden en bij momenten valt er veel regen.