Vandaag zonnig, met maxima van 16 graden

Het wordt landinwaarts een 15-16 graden bij een afnemende naar noordoost draaiende wind. Aan zee halen we maar 13 graden bij een goed doorstaande noordelijke wind.

Vanavond en vannacht is het weer erg fris met minima die naar 4 tot 6 graden dalen. Het is erg rustig met een zwakke wind en heldere omstandigheden.

Morgen tot en met zondag zijn droge dagen met veel zon en maxima die verder oplopen richting 20 en over de 20 graden op zondag.

Het gaat echter traag. Vrijdag halen we een graad of 17, zaterdag rond 18 graden en zondag zou dan eindelijk die 20 er moeten staan. Let wel: landinwaarts. Aan zee is het telkens een aantal graden koeler met een uitgesproken noordelijke wind.

Begin volgende week vallen de temperaturen dan weer een paar graden terug, maar het blijft ruim 15 graden en meer met veel zon.