Het weekend wordt vrij zonnig, bij een koude noordelijke wind. Vandaag is het veelal bewolkt met maxima rond 8 graden.

Vandaag is het nog veelal zwaar bewolkt bij een koude noordelijke wind. We halen wel maxima rond een 8-tal graden. In de loop van de dag kan er een verspreide bui vallen.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met tegen de ochtend lichte nachtvorst. Morgen is het dan vrij zonnig, met een lichte wind uit het noorden. De maxima zitten daarbij opnieuw rond een graad of 8.