Vandaag net geen 25 graden

Het is vrij zonnig, met af en toe enkele wolkenvelden. Zeker later op de dag nemen die toe. De wind waait zwak, later matig uit het noordwesten.

Vanavond en vannacht is het dan licht bewolkt tot helder. Het koelt tegen de ochtend af naar een 12 tot 13-tal graden.

In het weekend is het opnieuw zonniger met weer oplopende temperaturen. Met zaterdag alweer tot een volle 24 graden, zondag nog iets hoger, rond een graad of 27.

Volgende week wordt een warme week. Maandag krijgen we maxima die vlotjes boven de 30 graden lopen, tot 35 graden. Dinsdag zelfs nog meer dan 35 graden.