Vandaag 23, morgen 26 graden

Vandaag halen we makkelijk 22 tot 23 graden. De zon is er volop bij met slechts af en toe een paar wolken. De wind waait daarbij matig uit het zuiden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder en erg zacht. De zwakke tot matige zuidelijke wind voert nog steeds zachte lucht aan met minima rond een graad of 15.

Morgen wordt de warmste dag van de week met maxima die zelfs naar 26 graden kunnen oplopen. Het is opnieuw volop zon en de matige wind komt uit het zuiden.

Zondag loopt een storing binnen met regen, buien en wind uit het zuidwesten. We halen nog maar 17 tot 18 graden. Die storing betekent een kantelmoment: de dagen daarna wordt het wisselvallig met geregeld regen of buien, lagere maxima en meer wind.

Zo krijgen we maandag eerst veel wolken en perioden met regen. Later wordt het droog met opklaringen, maar het is veel koeler met maxima rond 16 graden.