Volgens het weerbericht blijft het zaterdagnamiddag droog en koud. Tegen de avond neemt de bewolking in het westen toe, en eventueel kunnen daar wat sneeuwvlokjes vallen. Dat weet het KMI, dat waarschuwt voor gladde wegen in West-Vlaanderen vanaf 17 uur.

De temperaturen blijven hangen tussen 1 of 2 graden. Zaterdagavond en -nacht trekt een storing van west naar oost over het land met eerst smeltende sneeuw of sneeuw, later overgaand in regen.

Zondag is er eerst nog kans op een tijdelijke bui, later wordt het droog met wolkenvelden en opklaringen. De maxima liggen dan tussen 5 en 9 graden.

