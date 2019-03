Zondagochtend kan er hier en daar een buitje vallen. Na de middag wordt het snel droger en stilaan meer opklaringen. In de nacht van zondag op maandag koelt het flink af.

Maandag wordt het, na een koude start, droog en zonnig. Dinsdag veel wolken met regen of buien. In de loop van de namiddag worden de buien intenser met lokaal kans op een donderslag. Rond de middag halen we nog 12 tot 16 graden, daarna koelt het geleidelijk af.

Woensdag is het wisselvallig met wolkenvelden en voorjaarsbuien, ook donderdag wordt een wisselvallige dag met enkele buien en maxima tussen 5 en 10 graden.