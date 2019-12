Van een stille nacht naar een kille nacht

De dag begint met veel lage wolken maar in de loop van zaterdag breiden de opklaringen in het oosten zich uit naar de rest van het land. De maxima liggen rond 6 graden in het westen. Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Zaterdagnacht wordt het op de meeste plaatsen licht bewolkt met later af en toe wat hoge en middelhoge wolkenvelden. Het gaat overal vriezen met minima tussen 0 en -6 graden. De wind is zwak uit zuidoostelijke richtingen.

Zondag blijft het droog met zonnige perioden en enkele wolkenvelden die van west naar oost door het land trekken. De maxima schommelen tussen 4 en 6 graden. De wind is meestal zwak uit zuid tot zuidoost.

Maandag is het de hele dag zonnig. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden. De wind is matig uit zuidwest. Dinsdag is het vaak zwaarbewolkt maar overwegend droog. In de loop van de namiddag komen er geleidelijk bredere opklaringen. De maxima schommelen rond 6 graden over het centrum van het land.